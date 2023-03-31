В росії заарештували американського журналіста, звинувативши його у шпигунстві
У російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.
Про це повідомляє інформагентство AP.
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Арешт журналіста
Федеральна служба безпеки російської федерації заарештувала репортера американського видання The Wall Street Journal.
31-річний Еван Гершкович був затриманий у Єкатеринбурзі.
Уперше з часів Холодної війни
Гершковича заарештували, звинувативши його у шпигунській діяльності.
Американський журналіст, зазначили у фсб рф, "діяв за завданням американської сторони щодо збору відомостей про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу, що становить державну таємницю".
Такий крок з боку російської спецслужби — звинувачення представника американського ЗМІ у шпигунській діяльності — став першим у відносинах двох країн з часів Холодної війни.
Реакція ЗМІ
The Wall Street Journal спростувала звинувачення на адресу свого репортера і вимагає негайно звільнити Гершковича.
"Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у заяві ЗМІ.
Нагадаємо, що колишнього мера Єкатеринбурга і відомого критика кремля Євгена Ройзмана затримали поліція росії за звинуваченням у розміщенні екстремістської символіки на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". За словами його дружини, Ройзмана звинуватили у репості коментаря, написаного опозиціонером Олексієм Навальним, який ув'язнений.
Фото: Reuters