В росії заарештували американського журналіста, звинувативши його у шпигунстві

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович

У російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє інформагентство AP.

Арешт журналіста

Федеральна служба безпеки російської федерації заарештувала репортера американського видання The Wall Street Journal.

31-річний Еван Гершкович був затриманий у Єкатеринбурзі.

Уперше з часів Холодної війни

Гершковича заарештували, звинувативши його у шпигунській діяльності.

Американський журналіст, зазначили у фсб рф, "діяв за завданням американської сторони щодо збору відомостей про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу, що становить державну таємницю".

Такий крок з боку російської спецслужби — звинувачення представника американського ЗМІ у шпигунській діяльності — став першим у відносинах двох країн з часів Холодної війни.

Реакція ЗМІ

The Wall Street Journal спростувала звинувачення на адресу свого репортера і вимагає негайно звільнити Гершковича.

"Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у заяві ЗМІ.

Нагадаємо, що колишнього мера Єкатеринбурга і відомого критика кремля Євгена Ройзмана затримали поліція росії за звинуваченням у розміщенні екстремістської символіки на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". За словами його дружини, Ройзмана звинуватили у репості коментаря, написаного опозиціонером Олексієм Навальним, який ув'язнений.

Фото: Reuters