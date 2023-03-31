В россии арестовали американского журналиста, обвинив его в шпионаже

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

В российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.

Об этом сообщает информагентство AP.

Арест журналиста

Федеральная служба безопасности российской федерации арестовала репортера американского издания The Wall Street Journal.

31-летний Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге.

Впервые со времен Холодной войны

Гершкович был арестован, обвинив его в шпионской деятельности.

Американский журналист, отметили в ФСБ рф, "действовал по заданию американской стороны по сбору сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющего государственную тайну".

Такой шаг со стороны российской спецслужбы — обвинение представителя американского СМИ в шпионской деятельности — стал первым в отношениях двух стран со времен Холодной войны.

Реакция СМИ

The Wall Street Journal опровергла обвинения в адрес своего репортера и требует немедленно освободить Гершковича.

"Мы солидарны с Эваном и его семьей", — говорится в заявлении СМИ.

Напомним, что бывший мэр Екатеринбурга и известный критик кремля Евгений Ройзман задержан полицией россии по обвинению в размещении экстремистской символики на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам его жены, Ройзмана обвинили в репости комментария, написанного заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.

Фото: Reuters