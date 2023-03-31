В россии арестовали американского журналиста, обвинив его в шпионаже
В российском Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.
Об этом сообщает информагентство AP.
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
Арест журналиста
Федеральная служба безопасности российской федерации арестовала репортера американского издания The Wall Street Journal.
31-летний Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге.
Впервые со времен Холодной войны
Гершкович был арестован, обвинив его в шпионской деятельности.
Американский журналист, отметили в ФСБ рф, "действовал по заданию американской стороны по сбору сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющего государственную тайну".
Такой шаг со стороны российской спецслужбы — обвинение представителя американского СМИ в шпионской деятельности — стал первым в отношениях двух стран со времен Холодной войны.
Реакция СМИ
The Wall Street Journal опровергла обвинения в адрес своего репортера и требует немедленно освободить Гершковича.
"Мы солидарны с Эваном и его семьей", — говорится в заявлении СМИ.
Напомним, что бывший мэр Екатеринбурга и известный критик кремля Евгений Ройзман задержан полицией россии по обвинению в размещении экстремистской символики на странице в социальной сети "ВКонтакте". По словам его жены, Ройзмана обвинили в репости комментария, написанного заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.
Фото: Reuters