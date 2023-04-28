В Росії скасували Військову Олімпіаду: британська розвідка пояснила, чого боїться Кремль
Росія відмовилася від проведення Міжнародних армійських ігор 2023-го року. Кремль, з одного боку, боїться критики націоналістів, а з іншого — не хоче програти через відсутність техніки, знищеної на війні в Україні.
Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Скасування Військової Олімпіади
Британські військові аналітики нагадали, що російські ЗМІ повідомили про скасування Міжнародних армійських ігор.
Ці ігри, які ще називають Військовою Олімпіадою, мали пройти в Росії 2023-го року.
Злякалися Гіркіна
Однією із причин скасуванні Ігор британська розвідка називає небажання конфліктувати із націоналістичними колами, які, імовірно, сприймуть цей захід як несерйозний в часи війни.
Так, відомий своєю націоналістичною риторикою комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) критикував ще проведення Міжнародних армійських ігор 2022-го року.
Бояться поразки
Крім того, скасування Ігор може пояснюватися і втратами росіян на фронтах війни в Україні.
Нестача танків, танкових екіпажів та іншого кваліфікованого персонажу може поставити під загрозу звичне домінування Росії у цих змаганнях.
Нагадаємо, раніше в Росії скасували акцію "Безсмертного полку".