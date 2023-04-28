В Росії скасували Військову Олімпіаду: британська розвідка пояснила, чого боїться Кремль

Міжнародні армійські ігри 2022-го року. Фото: росЗМІ

Росія відмовилася від проведення Міжнародних армійських ігор 2023-го року. Кремль, з одного боку, боїться критики націоналістів, а з іншого — не хоче програти через відсутність техніки, знищеної на війні в Україні.

Про це повідомило у своєму традиційному щоденному огляді подій навколо російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Скасування Військової Олімпіади

Британські військові аналітики нагадали, що російські ЗМІ повідомили про скасування Міжнародних армійських ігор.

Ці ігри, які ще називають Військовою Олімпіадою, мали пройти в Росії 2023-го року.

Злякалися Гіркіна

Однією із причин скасуванні Ігор британська розвідка називає небажання конфліктувати із націоналістичними колами, які, імовірно, сприймуть цей захід як несерйозний в часи війни.

Так, відомий своєю націоналістичною риторикою комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) критикував ще проведення Міжнародних армійських ігор 2022-го року.

Бояться поразки

Крім того, скасування Ігор може пояснюватися і втратами росіян на фронтах війни в Україні.

Нестача танків, танкових екіпажів та іншого кваліфікованого персонажу може поставити під загрозу звичне домінування Росії у цих змаганнях.

Нагадаємо, раніше в Росії скасували акцію "Безсмертного полку".