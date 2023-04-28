В России упразднили Военную Олимпиаду: британская разведка объяснила, чего боится Кремль

Международные армейские игры 2022 года. Фото: росСМИ

Россия отказалась от проведения Международных армейских игр в 2023 году. Кремль, с одной стороны, боится критики националистов, а с другой — не хочет проиграть из-за отсутствия техники, уничтоженной на войне в Украине.

Об этом сообщило в своем традиционном ежедневном обзоре событий вокруг российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Отмена Военной Олимпиады

Британские военные аналитики напомнили, что российские СМИ сообщили об упразднении Международных армейских игр.

Эти игры, которые еще называют Военной Олимпиадой, должны были пройти в России в 2023 году.

Испугались Гиркина

Одной из причин отмены Игр британская разведка называет нежелание конфликтовать с националистическими кругами, которые, вероятно, воспримут это мероприятие как несерьезное во время войны.

Так, известный своей националистической риторикой комбатант Игорь Гиркин (Стрелков) критиковал еще проведение Международных армейских игр 2022 года.

Боятся поражения

Кроме того, отмена Игр может объясняться и потерями россиян на фронтах войны в Украине.

Нехватка танков, танковых экипажей и другого квалифицированного персонажа может поставить под угрозу привычное доминирование России в этих соревнованиях.

Напомним, ранее в России отменили акцию "Бессмертного полка".