В Росії не вистачає робочої сили через війну в Україні, — ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Pavel Bednyakov

В Росії продовжують зіштовхуватися з недостатньою кількістю кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили через непослідовну та суперечливу політику Кремля. Така політика не дає росіянам, які втекли з РФ, та трудовим мігрантам стимулу працювати в країні. Також нестача робочої сили зумовлена і посиленням військового потенціалу країни, на що спрямовують кваліфікованих спеціалістів.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Погрози для росіян, які втекли

За словами голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, багато росіян, які виїхали з країни через повномасштабну війну в Україні, повертаються назад до Росії, адже не змогли знайти роботу за кордоном.

"Володін попередив, що Росія не "чекає з розпростертими обіймами" на росіян, які повертаються, і заявив, що вони "вчинили зраду Росії, родичам і друзям"", — йдеться у повідомленні.

Нестача у кваліфікованій робочій силі

Своєю чергою популярний російський мілблогер, який пов'язаний з Кремлем, теж виступив з такою думкою, проте наголосив, що РФ гостро не вистачає кваліфікованих фахівців та сказав, що кількість росіян, які повертаються до країни є "катастрофічно малою".

Він зауважив, що брак робочої сили збільшив кількість мігрантів, які шукають роботу в РФ. Також він розкритикував владу РФ за її "політику відкритих дверей" щодо сфери міграції.

"Російський уряд, схоже, намагається узгодити непослідовні та конкуруючі цілі, надаючи пріоритет зусиллям з криптомобілізації для відправки робочої сили на фронт за рахунок національної робочої сили Росії, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії", — пояснюють у повідомленні.

Проходження мігрантами військової служби в РФ

Крім того, російські правоохоронці змушують мігрантів, в яких є або немає громадянства РФ, проходити військову службу в Росії. Такі правила зменшують змогу мігрантів поповнювати робочу силу в країні.

"Непослідовна і суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємовиключних цілей — зменшити негативні чинники для внутрішньої робочої сили Росії, водночас позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії і заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли", — додали в ISW.

В Інституті також зауважують, що такі дії РФ наразі не створили загроз для російської економіки або військовим зусиллям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська влада намагається відновити контроль над всіма системами відеоспостереження в країні. Метою цього є, ймовірно, посилення внутрішніх репресій.