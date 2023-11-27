В России не хватает рабочей силы из-за войны в Украине, — ISW

Президент России Владимир Путин. Фото: Спутник/Pavel Bednyakov

В России продолжают сталкиваться с недостаточным количеством квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы из-за непоследовательной и противоречивой политики Кремля. Такая политика не дает сбежавшим из РФ россиянам и трудовым мигрантам стимула работать в стране. Также недостаток рабочей силы обусловлен и усилением военного потенциала страны, на что направляют квалифицированных специалистов.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Угрозы для сбежавших россиян

По словам главы Госдумы РФ Вячеслава Володина, многие россияне, выехавшие из страны из-за полномасштабной войны в Украине, возвращаются обратно в Россию, ведь не смогли найти работу за границей.

"Володин предупредил, что Россия не "ждет с распростертыми объятиями" россиян, которые возвращаются, и заявил, что они "предали Россию, родственников и друзей", — говорится в сообщении.

Недостаток в квалифицированной рабочей силе

В свою очередь популярный российский милблогер, который связан с Кремлем, тоже выступил с таким мнением, однако отметил, что РФ остро не хватает квалифицированных специалисто, и сказал, что количество россиян, которые возвращаются в страну является "катастрофически маленьким".

Он отметил, что нехватка рабочей силы увеличила количество мигрантов, ищущих работу в РФ. Также он раскритиковал власти РФ за ее "политику открытых дверей" в сфере миграции.

"Российское правительство, похоже, пытается согласовать непоследовательные и конкурирующие цели, придавая приоритет усилиям по криптомобилизации для отправки рабочей силы на фронт за счет национальной рабочей силы России, одновременно внедряя политику, ограничивающую перспективы мигрантов работать в России", — объясняют в сообщении.

Прохождение мигрантами военной службы в РФ

Кроме того, российские стражи порядка заставляют мигрантов, у которых есть или нет гражданства РФ, проходить военную службу в России. Такие правила сокращают возможность мигрантов пополнять рабочую силу в стране.

"Непоследовательная и противоречивая политика Кремля направлена на достижение взаимоисключающих целей — уменьшить негативные факторы для внутренней рабочей силы России, одновременно лишая мигрантов стимулов работать в России и поощряя россиян возвращаться из-за границы, не предоставляя им возможности работать и пытаясь привлечь их к участию в войне, от которой они бежали", — добавили в ISW.

В Институте также отмечают, что подобные действия РФ пока не создали угроз для российской экономики или военных усилий.

Напомним, ранее мы писали, что российские власти пытаются восстановить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране. Целью этого является, вероятно, усиление внутренних репрессий.