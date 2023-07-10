Зеленский вернул командиров Азов в Украину: как ему это удалось

Командиры полка "Азов" на борту самолета по возвращении в Украину, 8 июля. Фото: ОП

Шаг турецкого президента Реджепа Эрдогана по возвращению командиров "Азова" в Украину не противоречит международному гуманитарному праву. Это проявление гуманности.

Об этом в комментарии Новости.LIVE сказал Александр Мережко , председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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По словам Мережко, вопросы интернирования (т.е. принятие и принудительное поселение во время вооруженного конфликта нейтральным или другим государством, не являющимся стороной конфликта. - ред.) регулируются Женевской конвенцией 1949 года о статусе военнопленных.

Александр Мережко. Фото: FB/Александр Мережко

Согласно международному гуманитарному праву, Турция является нейтральным государством, на территории которого были интернированы украинские военнослужащие, оказавшиеся в российском плену. Их статус определяется международным гуманитарным правом, в первую очередь Женевской конвенцией 1949 года.

Согласно конвенции, тяжелобольные и раненые военнопленные могут подлежать репатриации, то есть возвращению на родину. Также согласно международному гуманитарному праву, ничто не мешает нейтральному государству, на территории которого находятся интернированные военнопленные, передать их на родину до окончания боевых действий. Добиваться возвращения в свою страну. - это право интернированного лица" , - отметил Мережко.

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: ОП

По словам депутата, в международной практике интернированные лица могут быть, например, переданы своему государству нейтральным государством, если они не будут участвовать в боевых действиях. Здесь главное — это договоренность между нейтральным государством и государством-родиной интернированных военнопленных.

"Поэтому шаг Эрдогана не противоречит международному гуманитарному праву. Это главное. Это проявление гуманности. Россия в свою очередь не предъявляет никаких доказательств того, что Эрдоган якобы нарушил какие-либо договоренности", - подытожил Мережко.

Эрдоган отпустил командиров "Азова": подробности

Напомним, в минувшую субботу 8 июля из Турции в Украину вернулись пять командиров из "Азовстали". Это командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламарь ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина"), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12 бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Командиры полка "Азов". Фото: ОП

Их возвращение стало результатом договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Содержание переговоров не разглашается.

Командиров полка "Азов" удалось освободить из российского плена 21 сентября 2022 года. С этого времени все они находились в Турции под гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По условиям этих гарантий и других договоренностей они должны оставаться там до конца войны.

Командиры находились на закрытом режимном объекте. В Турцию их содержали в российских тюрьмах, начиная с середины мая 2022, когда весь гарнизон "Азов" вывели из "Азовстали".

Уже находясь в Украине, Денис Прокопенко заявил, что намерен вернуться на фронт. Мол, ради этого все они вернулись в Украину.

Российские пропагандисты в один голос заявили, что возвращение командиров "Азова" является обманом главы РФ Владимира Путина.

А военный преступник Игорь Гиркин даже иронически высмеял такой шаг. Мол, в таком случае не советует Путину ехать в Турцию, потому что его могут забыть предупредить об этапировании суда в Гаагу.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Турция по отношению к России начинает превращаться из нейтральной страны в недружественную.