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В оточенні доньки Нємцова знайшли агента російської спецслужби

2 травня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В оточенні доньки Нємцова знайшли агента російської спецслужби
Пабло Гонсалес (Павло Рубцов) на Донбасі. Фото із соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У оточенні російської опозиціонерки Жанни Нємцової працював російський шпигун. Пабло Гонсалес, відомий також як Павло Рубцов, імовірно, був агентом ГРУ Генштабу РФ.

Про це повідомляє видання "Агентство" із посиланням на джерела в Фонді Бориса Нємцова.

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Затриманий у Польщі ще у лютому 2022 року за підозрою у шпигунстві на адресу Росії Пабло Гонсалес (відомий також як Павло Рубцов) деякий час був близьким до Жанни Нємцової, доньки відомого російського опозиціонера Бориса Нємцова, убитого у Москві 2015 року.

Познайомився із Жанною Нємцовою Гонсалес-Рубцов 2016 року у Брюсселі під час слухань, присвячених саме убивству її батька.

Виявилося, що це знайомство було невипадковим. А російський іспанець, імовірно, був агентом Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Чим займався шпигун ГРУ

Пабло Гонсалес займався детальним стеженням як за самою Нємцовою, так і за її друзями, співробітниками Фонду Бориса Нємцова, створеного донькою убитого політика.

Звіти, адресовані кураторам у спецслужбі, були знайдені на цифрових носіях Гонсалеса-Рубцова, які перевірили польські правоохоронці.

Нагадаємо, у березні поточного року у США виявили російського шпигуна, який в’їхав до країни як бразильський студент.

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