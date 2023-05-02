В оточенні доньки Нємцова знайшли агента російської спецслужби
У оточенні російської опозиціонерки Жанни Нємцової працював російський шпигун. Пабло Гонсалес, відомий також як Павло Рубцов, імовірно, був агентом ГРУ Генштабу РФ.
Про це повідомляє видання "Агентство" із посиланням на джерела в Фонді Бориса Нємцова.
Російський іспанець в оточенні Нємцової
Затриманий у Польщі ще у лютому 2022 року за підозрою у шпигунстві на адресу Росії Пабло Гонсалес (відомий також як Павло Рубцов) деякий час був близьким до Жанни Нємцової, доньки відомого російського опозиціонера Бориса Нємцова, убитого у Москві 2015 року.
Познайомився із Жанною Нємцовою Гонсалес-Рубцов 2016 року у Брюсселі під час слухань, присвячених саме убивству її батька.
Виявилося, що це знайомство було невипадковим. А російський іспанець, імовірно, був агентом Головного розвідувального управління Генштабу РФ.
Чим займався шпигун ГРУ
Пабло Гонсалес займався детальним стеженням як за самою Нємцовою, так і за її друзями, співробітниками Фонду Бориса Нємцова, створеного донькою убитого політика.
Звіти, адресовані кураторам у спецслужбі, були знайдені на цифрових носіях Гонсалеса-Рубцова, які перевірили польські правоохоронці.
Нагадаємо, у березні поточного року у США виявили російського шпигуна, який в’їхав до країни як бразильський студент.