В окружении дочери Немцова нашли агента российской спецслужбы
В окружении российской оппозиционерки Жанны Немцовой работал российский шпион. Пабло Гонсалес, известный также как Павел Рубцов, предположительно был агентом ГРУ Генштаба РФ.
Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на источники в Фонде Бориса Немцова.
Российский испанец в окружении Немцовой
Задержанный в Польше еще в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже в адрес России Пабло Гонсалес (известный также как Павел Рубцов) некоторое время был близок к Жанне Немцовой, дочери известного российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.
Познакомился с Жанной Немцовой Гонсалес-Рубцов в 2016 году в Брюсселе во время слушаний, посвященных именно убийству ее отца.
Оказалось, что это знакомство было неслучайным. А российский испанец, вероятно, являлся агентом Главного разведывательного управления Генштаба РФ.
Чем занимался шпион ГРУ
Пабло Гонсалес занимался детальным наблюдением как за самой Немцовой, так и за ее друзьями, сотрудниками Фонда Бориса Немцова, созданного дочерью убитого политика.
Отчеты, адресованные кураторам в спецслужбе, были найдены на цифровых носителях Гонсалеса-Рубцова, проверенных польскими правоохранителями.
Напомним, в марте текущего года в США обнаружили российского шпиона, въехавшего в страну как бразильский студент.