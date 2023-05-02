В окружении дочери Немцова нашли агента российской спецслужбы

Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) в Донбассе. Фото из соцсетей

В окружении российской оппозиционерки Жанны Немцовой работал российский шпион. Пабло Гонсалес, известный также как Павел Рубцов, предположительно был агентом ГРУ Генштаба РФ.

Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на источники в Фонде Бориса Немцова.

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Задержанный в Польше еще в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже в адрес России Пабло Гонсалес (известный также как Павел Рубцов) некоторое время был близок к Жанне Немцовой, дочери известного российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

Познакомился с Жанной Немцовой Гонсалес-Рубцов в 2016 году в Брюсселе во время слушаний, посвященных именно убийству ее отца.

Оказалось, что это знакомство было неслучайным. А российский испанец, вероятно, являлся агентом Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Чем занимался шпион ГРУ

Пабло Гонсалес занимался детальным наблюдением как за самой Немцовой, так и за ее друзьями, сотрудниками Фонда Бориса Немцова, созданного дочерью убитого политика.

Отчеты, адресованные кураторам в спецслужбе, были найдены на цифровых носителях Гонсалеса-Рубцова, проверенных польскими правоохранителями.

Напомним, в марте текущего года в США обнаружили российского шпиона, въехавшего в страну как бразильский студент.