В ОП подвели итоги встречи на Мальте по украинской Формуле мира

Представители Украины и других стран во время обсуждения Формулы мира на Мальте. Фото: Офис Президента

Вчера, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской Формулы мира Владимира Зеленского. На нем представители Украины и других стран обсудили вопросы ядерной, продовольственной, энергетической безопасности.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Читайте также:

Итоги встречи на Мальте

На встрече присутствовали представители 66 государств и международных организаций.

Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

По словам Андрея Ермака, предварительные консультации на уровне советников позволили сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира. По результатам встреч на уровне послов в Киеве были наработаны конкретные планы реализации пунктов Формулы мира и созданы международные рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах реализации пунктов Формулы.

Как подчеркнул руководитель Офиса Главы государства, к разработке плана приобщаются все больше государств, уважающих международное право и принципы Устава ООН.

"Та архитектура, которую мы с вами создаем, может стать решением не только для Украины. Это будет универсальная структура, которую можно и нужно будет применять где угодно, где возникнет потребность в защите мира и справедливости", — отметил Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко презентовали план ядерной и радиационной безопасности, его цель — полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории ЗАЭС и передачу контроля над станцией Украине.

При участии омбудсмена Лубинца презентовали план возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных.

Также заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий представил план по реализации пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины.

"Каждая наша встреча на фоне этой ужасной войны — свидетельство того, что мы стали более чем коллегами. Мы стали друзьями. Я уверен, что окончание самой большой войны в Европе с времен Второй мировой справедливым, длительным миром будет иметь огромное позитивное влияние на другие взрывонебезопасные конфликты, которые разворачиваются в мире. И сегодня мы даем новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедлив, устойчив, продолжителен. Для Украины. Для мира", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, Зеленский подвел итоги первого дня переговоров в Мальте о Формуле мира. Президент Украины подчеркнул, что в современном мире нет места агрессиям одних стран против других. Он подчеркнул, что пункты Формулы мира, предложенной Украиной, созданы таким образом, чтобы каждый в мире, действительно ценящий международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии.