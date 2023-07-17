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В ООН призвали Россию не выходить из зернового соглашения

17 июля 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ООН призвали Россию не выходить из зернового соглашения
Антонио Гутерреш. Фото: Ukrainian Presidential Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Генсек ООН Антониу Гутерреш расстроился из-за решения РФ о выходе по Черноморской зерновой инициативе. Он призвал российского диктатора Владимира Путина изменить решение.

Об этом сообщила пресс-служба ООН.

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Что сказал Гутерреш

"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской инициативы, включая отмену российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", — отметил он.

По его словам, экспорт зерна из Украины через Черное море важен для продовольственной безопасности мира.

"Эта инициатива обеспечивает безопасное прохождение более 32 миллионов метрических тонн продовольственных товаров из украинских портов. А Всемирная продовольственная программа отправила более 725 000 тонн помощи человечеству для поддержки гуманитарных операций", — напомнил Гутерреш.

Письмо Путину

Кроме того, генеральный секретарь ООН решил направить Путину письмо, в котором предложил сохранить Черноморскую инициативу.

"В этом письме, которое я считаю необходимым процитировать, я подчеркиваю, что, цитирую, "с момента подписания меморандума о взаимопонимании, а также с учетом мер, предпринятых Российской Федерацией, российская торговля зерном, как и объемы экспорта, и рынки удобрений стабилизируются. Российский экспорт близится к полному восстановлению, о чем заявляют Российский союз экспортеров зерна и Российская ассоциация производителей удобрений", — добавил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновое соглашение "вошло в историю как дипломатический успех". Продолжение работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.

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