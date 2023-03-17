В ООН заявили, що готові й надалі співпрацювати з росією

Представниця голови ООН Поліна Кубіак

В ООН вважають, що досі можуть обговорювати з росією актуальні питання, адже вона є частиною організації. Ба більше, голова Генасамблеї Чаба Кьорьоші готовий особисто зустрітися з путіним.

Про це на брифінгу заявила представниця голови ООН Поліна Кубіак.

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Так, під час брифінгу журналісти запитали представницю голови Генасамблеї ООН Поліну Кубіак, чи готовий Чаба Кьорьоші і далі особисто зустрічатися з російським президентом та обговорювати з путіним політичні питання.

"Росія — член ГА ООН, це не змінилося і не зміниться, якщо тільки Рада безпеки і Генасамблея не набудеуть інших форм", — відповіла Кубіак.

За її словами, Кьорьоші представляє в ООН усі країни Генасамблеї, і росія не є винятком. Тому він зустрічатиметься з володимиром путіним, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, напередодні комісія ООН дослідила випадки депортації українських дітей до рф. Там зазначили, що росія незаконно вивезла їх з території України. Окрім того, більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.