В ООН заявили, что готовы и дальше сотрудничать с россией
В ООН считают, что до сих пор могут обсуждать с россией актуальные вопросы, поскольку она является частью организации. Более того, глава Генассамблеи Чаба Кереши готов лично встретиться с путиным.
Об этом на брифинге заявила представитель главы ООН Полина Кубиак.
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Так, во время брифинга журналисты спросили представительницу председателя Генассамблеи ООН Полину Кубиак, готов ли Чаба Кереши и дальше лично встречаться с российским президентом и обсуждать по путиным политические вопросы.
"Россия — член ГА ООН, это не изменилось и не изменится, если только Совет безопасности и Генассамблея не приобретут другие формы", — ответила Кубиак.
По ее словам, Кереши представляет в ООН все страны Генассамблеи, и россия не является исключением. Поэтому он будет встречаться с владимиром путиным, если возникнет такая потребность.
Напомним, накануне комиссия ООН исследовала случаи депортации украинских детей в рф. Там отметили, что россия незаконно вывезла их с территории Украины. Кроме того, большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.