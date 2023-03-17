В ООН заявили, что готовы и дальше сотрудничать с россией

Представитель главы ООН Полина Кубиак

В ООН считают, что до сих пор могут обсуждать с россией актуальные вопросы, поскольку она является частью организации. Более того, глава Генассамблеи Чаба Кереши готов лично встретиться с путиным.

Об этом на брифинге заявила представитель главы ООН Полина Кубиак.

Подробности

Так, во время брифинга журналисты спросили представительницу председателя Генассамблеи ООН Полину Кубиак, готов ли Чаба Кереши и дальше лично встречаться с российским президентом и обсуждать по путиным политические вопросы.

"Россия — член ГА ООН, это не изменилось и не изменится, если только Совет безопасности и Генассамблея не приобретут другие формы", — ответила Кубиак.

По ее словам, Кереши представляет в ООН все страны Генассамблеи, и россия не является исключением. Поэтому он будет встречаться с владимиром путиным, если возникнет такая потребность.

Напомним, накануне комиссия ООН исследовала случаи депортации украинских детей в рф. Там отметили, что россия незаконно вывезла их с территории Украины. Кроме того, большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.