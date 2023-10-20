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В Офісі Президента розповіли, що спільного між Путіном і ХАМАС

20 жовтня 2023 09:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Офісі Президента розповіли, що спільного між Путіном і ХАМАС
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Офісі Президента України зазначили, що рух ХАМАС і Володимир Путін схожі за ознаками тероризму. Їх головною ціллю є знищення демократії, шляхом геноциду.

Повідомив Андрій Єрмак.

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Спільне між Путіним і ХАМАС

Андрій Єрмак у свому Telegram-каналі наголосив на тому, що Росія — це терористична організація, так само як і ХАМАС.

"ХАМАС і путін дійсно мають багато спільного. Вони хочуть зруйнувати демократію, знищити нації шляхом геноциду", — написав Єрмак.

Скріншот повідомлення Андрія Єрмака
Скріншот повідомлення Андрія Єрмака. Фото: Telegram-канал Єрмака

На його думку, єдиним засобом боротьби з тероризмом, який працює є "сила та єдність демократичного світу".

Зеленський порівняв ХАМАС і Росію

Крім того, раніше Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені закликав до обʼєднання та боротьби з тероризмом, порівнявши угруповання "ХАМАС" із Росією.

"Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що бачили таке ж зло там, де прийшла Росія. Таке ж зло. І різниця лише в тому, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут є терористична держава, яка напала на Україну", — заявив Зеленський.

Український лідер також повʼязав Іран із вторгненням в Україну та нападом на Ізраїль. Він закликав світ обʼєднатися та "зупинити зло і не дати терору жодного шансу.

Нагадаємо, відомо про 18 загиблих українців в Ізраїлі внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих.

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