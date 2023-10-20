В Офисе Президента рассказали, что общего между Путином и ХАМАС

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

В Офисе Президента Украины отметили, что движение ХАМАС и Владимир Путин похожи по признакам терроризма. Их главной целью является уничтожение демократии путем геноцида.

Сообщил Андрей Ермак.

Читайте также:

Общие между Путиным и ХАМАС

Андрей Ермак в своем Telegram-канале отметил, что Россия — это террористическая организация, равно как и ХАМАС.

"ХАМАС и пути действительно имеют много общего. Они хотят разрушить демократию, уничтожить нации путем геноцида" , — написал Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака. Фото: Telegram-канал Ермака

По его мнению, единственным средством борьбы с терроризмом, который работает, является "сила и единство демократического мира".

Зеленский сравнил ХАМАС и Россию

Кроме того, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив группировку "ХАМАС" с Россией.

"Израильские журналисты, которые были здесь, в Украине, в Буче, сейчас говорят, что видели такое же зло там, где пришла Россия. Такое же зло. И разница лишь в том, что есть террористическая организация, которая напала на Израиль, а здесь есть террористическое государство, напавшее на Украину" , — заявил Зеленский.

Украинский лидер также объединил Иран с вторжением в Украину и нападением на Израиль. Он призвал мир объединиться и "остановить зло и не дать террору никакого шанса".

Напомним, известно о 18 погибших украинцах в Израиле в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Украина остается на втором месте после США по числу погибших.