В Офисе Президента рассказали, что общего между Путином и ХАМАС
В Офисе Президента Украины отметили, что движение ХАМАС и Владимир Путин похожи по признакам терроризма. Их главной целью является уничтожение демократии путем геноцида.
Сообщил Андрей Ермак.
Общие между Путиным и ХАМАС
Андрей Ермак в своем Telegram-канале отметил, что Россия — это террористическая организация, равно как и ХАМАС.
"ХАМАС и пути действительно имеют много общего. Они хотят разрушить демократию, уничтожить нации путем геноцида" , — написал Ермак.
По его мнению, единственным средством борьбы с терроризмом, который работает, является "сила и единство демократического мира".
Зеленский сравнил ХАМАС и Россию
Кроме того, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив группировку "ХАМАС" с Россией.
"Израильские журналисты, которые были здесь, в Украине, в Буче, сейчас говорят, что видели такое же зло там, где пришла Россия. Такое же зло. И разница лишь в том, что есть террористическая организация, которая напала на Израиль, а здесь есть террористическое государство, напавшее на Украину" , — заявил Зеленский.
Украинский лидер также объединил Иран с вторжением в Украину и нападением на Израиль. Он призвал мир объединиться и "остановить зло и не дать террору никакого шанса".
Напомним, известно о 18 погибших украинцах в Израиле в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Украина остается на втором месте после США по числу погибших.
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