В НАБУ відповіли на звинувачення у "переслідуванні реформаторів" і вказали на маніпуляції

НАБУ

Національне агентство з боротьби з корупцією (НАБУ) відреагувало на публікації у ЗМІ щодо звинувачень у "переслідування реформаторів". Йдеться про справи щодо ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і екскерівника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою НАБУ.

Коментар відомства

"У соціальних мережах та ЗМІ з’явились повідомлення про нібито "переслідування" реформаторів. Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури, колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" і вирок екскерівникові аеропорту "Бориспіль". Щодо останнього, суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Щодо решти розслідування триває. Водночас ексголові правління Нафтогазу АП ВАКС обрала запобіжний захід, дослідивши матеріали і визнавши висунуту підозру обґрунтованою. Попри це звинувачення у бік правоохоронців продовжуються", — нагадують у НАБУ.

У відомстві наголошують, що НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам.

"Ми вітаємо реформи та переконані: ними не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі. Будуючи правову державу з європейськими цінностями, ми маємо довіряти Вищому антикорупційному суду, створеному з урахуванням кращих світових практик, і оперувати фактами замість емоцій, а суперечності вирішувати у законний спосіб", — йдеться у повідомленні.

Також НАБУ зібрало та прокоментувало найпоширеніші маніпуляції у публікаціях ЗМІ щодо цих двох справ.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".

Також відомо, що колишнього керівника аеропорту "Бориспіль", ексочільника МАУ Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Рішення Вищого антикорупційного суду стосується зловживань при переданні в оренду приміщень аеропорту.