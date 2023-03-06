В НАБУ відповіли на звинувачення у "переслідуванні реформаторів" і вказали на маніпуляції
Національне агентство з боротьби з корупцією (НАБУ) відреагувало на публікації у ЗМІ щодо звинувачень у "переслідування реформаторів". Йдеться про справи щодо ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і екскерівника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою НАБУ.
-
Активісти та медіа вимагають прозорості та доступ до публічної інформації: держреєстри досі закриті
-
Новий очільник НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса
-
Китай збільшує видатки на збройні сили до 225 млрд доларів на рік і посилює готовність армії
-
У Бангладеш сталася масштабна пожежа у таборі для біженців: сотні будівель вигоріли дотла
-
Прапори та книга з підписом Залужного за тисячі доларів: Жадан провів благодійний вечір у США
-
В Україні можуть оголосити цільову мобілізацію: що це та кого призиватимуть у першу чергу
-
Клієнти "Нової пошти" скаржаться на вартість кінцевої доставки посилок: що кажуть у компанії
-
Експерти спрогнозували, що буде з гривнею
-
Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута
-
ФСБ звинуватила Україну у спробі підірвати авто російського олігарха Малофєєва
Коментар відомства
"У соціальних мережах та ЗМІ з’явились повідомлення про нібито "переслідування" реформаторів. Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури, колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" і вирок екскерівникові аеропорту "Бориспіль". Щодо останнього, суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Щодо решти розслідування триває. Водночас ексголові правління Нафтогазу АП ВАКС обрала запобіжний захід, дослідивши матеріали і визнавши висунуту підозру обґрунтованою. Попри це звинувачення у бік правоохоронців продовжуються", — нагадують у НАБУ.
У відомстві наголошують, що НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам.
"Ми вітаємо реформи та переконані: ними не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі. Будуючи правову державу з європейськими цінностями, ми маємо довіряти Вищому антикорупційному суду, створеному з урахуванням кращих світових практик, і оперувати фактами замість емоцій, а суперечності вирішувати у законний спосіб", — йдеться у повідомленні.
Також НАБУ зібрало та прокоментувало найпоширеніші маніпуляції у публікаціях ЗМІ щодо цих двох справ.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому".
Також відомо, що колишнього керівника аеропорту "Бориспіль", ексочільника МАУ Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Рішення Вищого антикорупційного суду стосується зловживань при переданні в оренду приміщень аеропорту.