В НАБУ ответили на обвинения в "преследовании реформаторов" и указали на манипуляции

НАБУ

Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) отреагировало на публикации в СМИ по поводу обвинений в "преследовании реформаторов". Речь идет о делах по экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву и экс-управляющему аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой НАБУ.

Комментарий ведомства

"В социальных сетях и СМИ появились сообщения о якобы "преследовании" реформаторов. Речь идет о подозрениях эксминистру инфраструктуры, бывшем председателе правления НАК "Нафтогаз Украины" и приговоре экс-руководителю аэропорта "Борисполь". Относительно последнего — суд сказал свое слово, исследовав все доказательства, предоставленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. В остальном – расследование продолжается. В то же время экс-председатели правления "Нафтогаза" АП ВАКС избрала меру пресечения, исследовав материалы и признав выдвинутое подозрение обоснованной. Несмотря на это, обвинения в сторону правоохранителей продолжаются", — напоминают в НАБУ.

В ведомстве подчеркивают, что НАБУ и САП исследовали действия должностных лиц исключительно по их соответствию законам.

"Мы приветствуем реформы и убеждены: ими нельзя прикрывать нарушение закона и нанесение ущерба государству. Строя правовое государство с европейскими ценностями, мы должны доверять Высшему антикоррупционному суду, созданному с учетом лучших мировых практик, и оперировать фактами вместо эмоций, а противоречия решать законным способом", — говорится в сообщении.

Также НАБУ собрало и прокомментировало наиболее распространенные манипуляции в публикациях СМИ по этим двум делам.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".

Также известно, что бывший руководитель аэропорта "Борисполь", экс-глава МАУ Евгений Дыхне приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Решение Высшего антикоррупционного суда касается злоупотреблений при передаче в аренду помещений аэропорта.