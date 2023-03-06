В НАБУ ответили на обвинения в "преследовании реформаторов" и указали на манипуляции
Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) отреагировало на публикации в СМИ по поводу обвинений в "преследовании реформаторов". Речь идет о делах по экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву и экс-управляющему аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой НАБУ.
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Комментарий ведомства
"В социальных сетях и СМИ появились сообщения о якобы "преследовании" реформаторов. Речь идет о подозрениях эксминистру инфраструктуры, бывшем председателе правления НАК "Нафтогаз Украины" и приговоре экс-руководителю аэропорта "Борисполь". Относительно последнего — суд сказал свое слово, исследовав все доказательства, предоставленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. В остальном – расследование продолжается. В то же время экс-председатели правления "Нафтогаза" АП ВАКС избрала меру пресечения, исследовав материалы и признав выдвинутое подозрение обоснованной. Несмотря на это, обвинения в сторону правоохранителей продолжаются", — напоминают в НАБУ.
В ведомстве подчеркивают, что НАБУ и САП исследовали действия должностных лиц исключительно по их соответствию законам.
"Мы приветствуем реформы и убеждены: ими нельзя прикрывать нарушение закона и нанесение ущерба государству. Строя правовое государство с европейскими ценностями, мы должны доверять Высшему антикоррупционному суду, созданному с учетом лучших мировых практик, и оперировать фактами вместо эмоций, а противоречия решать законным способом", — говорится в сообщении.
Также НАБУ собрало и прокомментировало наиболее распространенные манипуляции в публикациях СМИ по этим двум делам.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении в 2018 году более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома".
Также известно, что бывший руководитель аэропорта "Борисполь", экс-глава МАУ Евгений Дыхне приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Решение Высшего антикоррупционного суда касается злоупотреблений при передаче в аренду помещений аэропорта.