В МЗС зробили заяву щодо експорту українського зерна

Збір зерна. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 15 вересня, закінчується термін на заборону експорту українських зернових до ЄС. Україна очікує, що Євросоюз скасує будь-які обмеження, що стосуються цього.

Про це повідомляють в МЗС.

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Коментар МЗС

"Україна розраховує, що після цієї дати європейська сторона скасує будь-які обмеження на українську сільськогосподарську продукцію. Такий крок дозволить припинити порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципів і норм Єдиного ринку ЄС", — заявили в МЗС.

У відомстві зазначили, що Україна спільно з Єврокомісією провели об'ємну роботу для того, щоб усунути певні застереження деяких європейських країн з приводу цього. Зокрема, сторони домовилися про збільшення потужностей Дунайського коридору та перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції. Окрім цього, було досягнуто домовленості щодо моніторингу врожаю, обсягів зберігання зернових та торговельних потоків на кордоні.

Результати цієї роботи, як стверджують в МЗС, показали, що експорт українських зернових не дестабілізує внутрішній ринок ЄС.

"За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін", — додають в МЗС.

Також представники відомства підкреслюють, що конкурентом України на світових ринках зерна є РФ, стосовно якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС.

Нагадаємо, у Болгарії скасували заборону на імпорт українського зерна з 15 вересня. Проте наразі це рішення не має значення, адже заборона падає на рівні Європейського Союзу.