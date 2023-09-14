Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В МИД сделали заявление по экспорту украинского зерна arrow

В МИД сделали заявление по экспорту украинского зерна

14 сентября 2023 18:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В МИД сделали заявление по экспорту украинского зерна
Сбор зерна. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, истекает срок запрета экспорта украинских зерновых в ЕС. Украина ожидает, что Евросоюз отменит какие-либо ограничения, касающиеся этого.

Об этом сообщают в МИД.

Читайте также:

Комментарий МИД

"Украина рассчитывает, что после этой даты европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Такой шаг позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС", — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина совместно с Еврокомиссией провели объемную работу для того, чтобы устранить определенные оговорки некоторых европейских стран по этому поводу. В частности, стороны договорились об увеличении мощностей Дунайского коридора и переносе санитарного и фитосанитарного контроля из границы в страны назначения украинской продукции. Кроме этого, была достигнута договоренность о мониторинге урожая, объемах хранения зерновых и торговых потоков на границе.

Результаты этой работы, как утверждают в МИД, показали, что экспорт украинских зерновых не дестабилизирует внутренний рынок ЕС.

"За время действия запрета Еврокомиссии и длительного отсутствия украинской аграрной продукции проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы на уровне их правительств. Это указывает на наличие совсем других факторов рыночного давления, в частности, глобальной корректировки цен", — добавляют в МИД.

Также представители ведомства подчеркивают, что конкурентом Украины на мировых рынках зерна является РФ, по отношению к которой не применяются никакие ограничения зернового экспорта в ЕС.

Напомним, в Болгарии был отменен запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября. Однако это решение не имеет значения, ведь запрет падает на уровне Европейского Союза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз