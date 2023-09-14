В МИД сделали заявление по экспорту украинского зерна

Сбор зерна. Фото: УНИАН

В пятницу, 15 сентября, истекает срок запрета экспорта украинских зерновых в ЕС. Украина ожидает, что Евросоюз отменит какие-либо ограничения, касающиеся этого.

Об этом сообщают в МИД.

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Комментарий МИД

"Украина рассчитывает, что после этой даты европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Такой шаг позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС", — заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина совместно с Еврокомиссией провели объемную работу для того, чтобы устранить определенные оговорки некоторых европейских стран по этому поводу. В частности, стороны договорились об увеличении мощностей Дунайского коридора и переносе санитарного и фитосанитарного контроля из границы в страны назначения украинской продукции. Кроме этого, была достигнута договоренность о мониторинге урожая, объемах хранения зерновых и торговых потоков на границе.

Результаты этой работы, как утверждают в МИД, показали, что экспорт украинских зерновых не дестабилизирует внутренний рынок ЕС.

"За время действия запрета Еврокомиссии и длительного отсутствия украинской аграрной продукции проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы на уровне их правительств. Это указывает на наличие совсем других факторов рыночного давления, в частности, глобальной корректировки цен", — добавляют в МИД.

Также представители ведомства подчеркивают, что конкурентом Украины на мировых рынках зерна является РФ, по отношению к которой не применяются никакие ограничения зернового экспорта в ЕС.

Напомним, в Болгарии был отменен запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября. Однако это решение не имеет значения, ведь запрет падает на уровне Европейского Союза.