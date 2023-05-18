В МЗС РФ поставили ультиматум та погрожують припинити зернову угоду влітку

Вантажівку наповнюють зерном. Фото: Reuters/Gleb Garanich

У четвер, 18 травня, закінчився термін "чорноморської ініціативи", але згодом її продовжили до 17 липня. МЗС Росії прокоментували продовження зернової угоди.

Про це інформує МЗС Росії.

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Коментарі МЗС Росії

МЗС Росії повідомляють, що у зв'язку із закінченням 60-денного терміну продовження "чорноморської ініціативи" з вивезення українського продовольства до них звернулись турецькі партнери продовжити угоду. Кремль підтвердив її продовження ще на два місяці, тобто до 17 липня включно без будь-яких змін.

"Наші принципові оцінки реалізації взаємопов'язаних Стамбульських угод залишаються незмінними — досі виконується лише "чорноморська ініціатива", за винятком експорту аміаку", — йдеться в повідомленні.

Крім цього вони додали, що конкретний прогрес щодо Меморандуму Росія — ООН відсутній. Також зберігаються й явні проблеми із заявленою гуманітарною складовою "угоди" — українське зерно вивозиться морським коридором переважно до держав з високим рівнем доходів і вищим за середній, у тому числі і на європейські ринки.

"Країни одержують абсолютний мізер — 722 тисяч тонн (2,5%) від загальної кількості в 30 млн тонн, вивезених з українських портів за 9 місяців", — написали росіяни.

Також в повідомленні зазначили, що постачання продукції РФ, навіть безоплатна передача добрив найбіднішим країнам, продовжують стикатися з блокуючим впливом незаконних односторонніх санкцій. Немає зрушень і щодо відновлення постачання аміаку, прописаних в обох Стамбульських документах.

Вимоги РФ

За словами представників МЗС Росії вони вимушені нагадати та повторити п'ять "системних" завдань, які мають бути вирішені в рамках реалізації Меморандуму Росія — ООН та прогрес за якими досі відсутні:

перепідключення "Россільгоспбанку" до SWIFT;

постачання запчастин;

розблокування транспортної логістики та страхування;

реанімування аміакопроводу "Тольятті — Одеса"

"розморожування" активів російських компаній.

Вони додали, що без виконання цих вимог ні про яке розширення "чорноморської ініціативи" мови в принципі не йдеться. Саму домовленість буде припинено після 17 липня.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, Росія підтвердила продовження чорноморської зернової угоди на два місяці. Це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков після переговорів про послаблення обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції.

США вітали рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи на додаткові два місяці.