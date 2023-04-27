Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ​​​​​​​В Молдові у лідера проросійської партії "Шор" відібрали депутатський мандат: причина arrow

​​​​​​​В Молдові у лідера проросійської партії "Шор" відібрали депутатський мандат: причина

27 квітня 2023 14:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​В Молдові у лідера проросійської партії "Шор" відібрали депутатський мандат: причина
Лідер партії "Шор" Ілан Шор. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Молдавський бізнесмен-утікач, власник проросійської партії Ілан Шор втратив депутатський мандат. Так парламент відреагував на засудження Шора до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

Читайте також:

Рішення депутатів

Парламент Молдови проголосував за позбавлення депутатського мандата Ілона Шора, депутата-утікача, який залишив територію країни.

"За" таке рішення проголосувало 56 депутатів (усі — від правлячої партії "Дія і солідарність") із 82 присутнього.

Чому Шор залишився без мандата

Голова парламентської комісії з питань права, призначення та імунітету Олеся Стамате пояснила це рішення.

Причиною голосування стало рішення Апеляційної палати, згідно із яким депутата-бізнесмена засудили за співучасть у "викраденні мільярда" до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому в столиці Молдови пройшла антиурядова акція протесту, на якій помітили росіян. Громадяни росії брали активну участь у мітингу.

А саму акцію протесту організувало кілька проросійських партій, зокрема, і партія "Шор".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB