​​​​​​​В Молдові у лідера проросійської партії "Шор" відібрали депутатський мандат: причина

Лідер партії "Шор" Ілан Шор. Фото: росЗМІ

Молдавський бізнесмен-утікач, власник проросійської партії Ілан Шор втратив депутатський мандат. Так парламент відреагував на засудження Шора до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

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Рішення депутатів

Парламент Молдови проголосував за позбавлення депутатського мандата Ілона Шора, депутата-утікача, який залишив територію країни.

"За" таке рішення проголосувало 56 депутатів (усі — від правлячої партії "Дія і солідарність") із 82 присутнього.

Чому Шор залишився без мандата

Голова парламентської комісії з питань права, призначення та імунітету Олеся Стамате пояснила це рішення.

Причиною голосування стало рішення Апеляційної палати, згідно із яким депутата-бізнесмена засудили за співучасть у "викраденні мільярда" до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у лютому в столиці Молдови пройшла антиурядова акція протесту, на якій помітили росіян. Громадяни росії брали активну участь у мітингу.

А саму акцію протесту організувало кілька проросійських партій, зокрема, і партія "Шор".