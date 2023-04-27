В Молдові у лідера проросійської партії "Шор" відібрали депутатський мандат: причина
Молдавський бізнесмен-утікач, власник проросійської партії Ілан Шор втратив депутатський мандат. Так парламент відреагував на засудження Шора до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.
Рішення депутатів
Парламент Молдови проголосував за позбавлення депутатського мандата Ілона Шора, депутата-утікача, який залишив територію країни.
"За" таке рішення проголосувало 56 депутатів (усі — від правлячої партії "Дія і солідарність") із 82 присутнього.
Чому Шор залишився без мандата
Голова парламентської комісії з питань права, призначення та імунітету Олеся Стамате пояснила це рішення.
Причиною голосування стало рішення Апеляційної палати, згідно із яким депутата-бізнесмена засудили за співучасть у "викраденні мільярда" до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у лютому в столиці Молдови пройшла антиурядова акція протесту, на якій помітили росіян. Громадяни росії брали активну участь у мітингу.
А саму акцію протесту організувало кілька проросійських партій, зокрема, і партія "Шор".