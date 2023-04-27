​​ В Молдове у лидера пророссийской партии "Шор" отобрали депутатский мандат: причина

Лидер партии "Шор" Илан Шор. Фото: росСМИ

Молдавский беглый бизнесмен, владелец пророссийской партии Илан Шор потерял депутатский мандат. Так парламент отреагировал на приговор Шора к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker .

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Решение депутатов

Парламент Молдовы проголосовал за лишение депутатского мандата Илона Шора, беглого депутата, покинувшего территорию страны.

"За" такое решение проголосовало 56 депутатов (все — от правящей партии "Действие и солидарность") из 82 присутствующих.

Почему Шор остался без мандата

Председатель парламентской комиссии по правам, назначению и иммунитету Олеся Стамате объяснила это решение.

Причиной голосования стало решение Апелляционной палаты, согласно которому депутата-бизнесмена приговорили за соучастие в "похищении миллиарда" к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что в феврале в столице Молдовы прошла антиправительственная акция протеста, на которой были замечены россияне. Граждане России активно участвовали в митинге.

А саму акцию протеста организовало несколько пророссийских партий, в том числе и партия "Шор".