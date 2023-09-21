В Міненергетики назвали єдину умову, за якої можливий блекаут взимку

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України

В Міністерстві енергетики України розповіли про умови відключень світла в Україні взимку. Але жодних планів щодо збільшення тарифів для побутових споживачів наразі не передбачено.

На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

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До чого готуватись

Міністр наголосив, що енергосистема України повністю готова до настання опалювального сезону з погляду забезпечення ресурсами, готовності генерації і передачі електрики. Проте до відключень повернуться, якщо стратегічна авіація Росії знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру.

"Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", — зазначив він.

Політик звернув увагу, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. Завершення робіт та відновлення об’єктів генерації і передачі електрики планується до настання холодів.

"Ми будемо забезпечені всім необхідним: як вугіллям, так і газом. Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені. Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо, що раніше в Міненерго заявили, що будуть налагоджувати виробництво урану. А перед цим відзвітували наскільки теплові та атомні електростанції України готові до зими.