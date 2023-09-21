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В Минэнергетики назвали единственное условие, при котором возможен блэкаут зимой

21 сентября 2023 21:35
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минэнергетики назвали единственное условие, при котором возможен блэкаут зимой
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве энергетики Украины рассказали об условиях отключения света в Украине зимой. Но никаких планов по увеличению тарифов для бытовых потребителей пока не предусмотрено.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Министр подчеркнул, что энергосистема Украины полностью готова к наступлению отопительного сезона с точки зрения обеспечения ресурсами, готовности генерации и подачи электричества. Однако к отключениям вернутся, если стратегическая авиация России снова будет атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Мы делаем всё, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже разработано огромное количество решений, которые мы испытали и в прошлую зиму, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", — отметил он. 

Политик обратил внимание, что в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. Завершение работ и восстановление объектов генерации и передачи электричества планируется до наступления холодов.

"Мы будем обеспечены всем необходимым: как углём, так и газом. Из-за высоких температур в последние два месяца лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в частности на импорт, и углём в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов - это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, что ранее в Минэнерго заявили, что будут налаживать производство урана. А перед этим отчитались, насколько тепловые и атомные электростанции Украины готовы к зиме.

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