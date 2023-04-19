В колонії проти Навального влаштували провокацію, йому погрожують новою справою

Навального побили в колонії і пообіцяли відкрити нову справу. Фото: Reuters

У російській колонії побили опозиціонера Олексія Навального і пообіцяли відкрити проти нього нову кримінальну справу.

Про це повідомив його адвокат Вадим Кобзєв Twitter.

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Стверджується, що співробітники колонії влаштували "провокацію" проти опозиціонера — до нього в камеру підселили співкамерника, що "має великі проблеми з побутовою гігієною".

"Запах в камері був такий, що увійти туди було неможливо. Навальний входити в камеру відмовився і заявив адміністрації (на відеореєстратор), що проти нього здійснюється провокація", — розповів Кобзєв.

Вчера администрация колонии, где сидит Навальный все-таки устроила ту провокацию, о подготовке которой его ранее предупреждал один из сотрудников. Я писал об этом 11 апреля. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 18, 2023

Керівництво колонії "радісно повідомило", що проти опозиціонера відкриють нову кримінальну справу за статтею про дезорганізацію діяльності колонії. За це дають до 5 років позбавлення волі.

Справа Навального

Олексій Навальний тривалий час залишався неформальним лідером російського опозиційного руху. У 2020 році ФСБ намагалася отруїти його, але опозиціонер дивом вижив.

Взимку 2021 року, скориставшись формальним приводом, російська влада відправила Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. Минулого року опозиціонеру додали ще дев'ять років колонії нібито за шахрайство.

Нагадаємо, Володимир Кара-Мурза, відомий опозиційний політик, журналіст та захисник прав у Росії, був заарештований у квітні 2022 року. Він був звинувачений у поширенні "фейків" про російську армію та державну зраду, і сьогодні був засуджений до 25 років ув'язнення.