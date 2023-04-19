Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow В колонии против Навального устроили провокацию, ему угрожают новым делом arrow

В колонии против Навального устроили провокацию, ему угрожают новым делом

19 апреля 2023 04:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В колонии против Навального устроили провокацию, ему угрожают новым делом
Навального избили в колонии и пообещали открыть новое дело. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали возбудить против него новое уголовное дело.

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев Twitter.

Читайте также:

Утверждается, что сотрудники колонии устроили "провокацию" против оппозиционера — к нему в камеру подселили сокамерника, "имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной".

"Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация" , — рассказал Кобзев.

Руководство колонии "радостно сообщило", что против оппозиционера откроют новое уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. За это дают до 5 лет лишения свободы.

Дело Навального

Алексей Навальный долгое время оставался неформальным лидером российского оппозиционного движения. В 2020 году ФСБ пыталась отравить его, но оппозиционер чудом выжил.

Зимой 2021 года, воспользовавшись формальным поводом, российские власти отправили Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году оппозиционеру добавили еще девять лет колонии якобы за мошенничество.

Напомним, Владимир Кара-Мурза, известный оппозиционный политик, журналист и защитник прав в России, был арестован в апреле 2022 года. Он был обвинен в распространении "фейков" о русской армии и государственной измене, и сегодня был приговорен к 25 годам заключения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB