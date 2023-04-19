В колонии против Навального устроили провокацию, ему угрожают новым делом

Навального избили в колонии и пообещали открыть новое дело. Фото: Reuters

В российской колонии избили оппозиционера Алексея Навального и пообещали возбудить против него новое уголовное дело.

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев Twitter.

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Утверждается, что сотрудники колонии устроили "провокацию" против оппозиционера — к нему в камеру подселили сокамерника, "имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной".

"Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация" , — рассказал Кобзев.

Вчера администрация колонии, где сидит Навальный все же устроила ту провокацию, о подготовке которой его ранее предупреждал один из сотрудников. Я писал об этом 11 апреля. – Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 18, 2023

Руководство колонии "радостно сообщило", что против оппозиционера откроют новое уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии. За это дают до 5 лет лишения свободы.

Дело Навального

Алексей Навальный долгое время оставался неформальным лидером российского оппозиционного движения. В 2020 году ФСБ пыталась отравить его, но оппозиционер чудом выжил.

Зимой 2021 года, воспользовавшись формальным поводом, российские власти отправили Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году оппозиционеру добавили еще девять лет колонии якобы за мошенничество.

Напомним, Владимир Кара-Мурза, известный оппозиционный политик, журналист и защитник прав в России, был арестован в апреле 2022 года. Он был обвинен в распространении "фейков" о русской армии и государственной измене, и сегодня был приговорен к 25 годам заключения.