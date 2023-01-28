Посол Ізраїлю у Німеччині розповів про приховану допомогу Україні

В Ізраїлі натякнули, що підтримують Україну більше, ніж про це відомо
Ізраїль надає Україні значно більшу підтримку на фоні агресії рф, ніж про це відомо публічно. Про це натякнув посол країни у Німеччині Рон Просор.
Йдеться в інтерв'ю Funke Mediengruppe.
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За словами Рона Просора, офіційний Єрусалим надає Україні значно більшу підтримку для відсічі російської агресії, аніж про це відомо публічно.
"Ми допомагаємо — хоч і за кулісами, і набагато більше, ніж відомо", — сказав дипломат.
На запитання, щодо відмови Ізраїлю постачати Україні зброю, посол відповів, що до цього потрібно ставитися з розумінням.
"Це не так просто. У нас росіяни в Сирії. Як відомо, ізраїльська армія регулярно блокує поставки зброї з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них іранські безпілотники та ракети, які росія використовує в Україні", — заявив Просор.
Це, за словами посла, перше, чому його країна "тримається тихо". Друга, це наявність великої єврейської громади в росії.
Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, Ізраїль передає Україні гуманітарну допомогу, а також медичне обладнання й спорядження для рятувальників, але відмовляється надавати озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський висловив співчуття Ізраїлю через теракти в країні. Президент зазначив, що злочини сталися саме у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Зазначимо, що 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах. Він убив сімох і поранив трьох людей.
Ще одна трагедія сталася 28 січня, на місці археологічних розкопок "Місто Давида" 13-річний хлопець вчинив стрілянину, під час якої постраждало двоє людей.