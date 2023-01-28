Посол Израиля в Германии рассказал о скрытой помощи Украине

В Израиле намекнули, что поддерживают Украину больше, чем известно
Израиль оказывает Украине значительно большую поддержку на фоне агрессии россии, чем об этом известно публично. Об этом намекнул посол страны в Германии Рон Просор.
Об этом идет в интервью Funke Mediengruppe.
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По словам Рона Просора, официальный Иерусалим оказывает Украине значительно большую поддержку для отражения российской агрессии, чем об этом известно публично.
"Мы помогаем — хоть и за кулисами, и гораздо больше, чем известно", — сказал дипломат.
На вопрос об отказе Израиля поставлять Украине оружие посол ответил, что к этому нужно относиться с пониманием.
"Это не так просто. У нас россияне в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них иранские беспилотники и ракеты, которые россия использует в Украине", — заявил Просор.
Это, по словам посла, первое, почему его страна "держится тихо". Вторая, это наличие великой еврейской общины в россии.
Как известно, после начавшегося 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения россии в Украину Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и снаряжение для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в частности системы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский выразил соболезнования Израилю из-за терактов в стране. Президент отметил, что преступления произошли именно в Международный день памяти жертв Холокоста.
Отметим, что 27 января 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.
Еще одна трагедия произошла 28 января, на месте археологических раскопок "Город Давида" 13-летний парень устроил стрельбу, во время которой пострадали два человека.