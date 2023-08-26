В Ірані заявили, що окремі європейські країни хочуть купити їхні БпЛА

Іранські безпілотники на аеродромі. Фото: Deutsche Welle

До Ірану начебто звернулася низка західних та європейських держав з метою купити в країни безпілотники. Відповідну заяву зробив представник Міністерства оборони Ірану бригадний генерал Реза Талаї-Нік.

Про це повідомляє Mehr News Agency.

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Що відомо про попит на іранські БпЛА

"У наших безпілотників багато замовників, і багато країн просять купити у нас безпілотники. Зараз є багато замовників на наші безпілотники, і ми отримали кілька запитів від західних і європейських країн, хоча вони не хочуть бути названими", — розповів Реза Талаї-Нік.

За його словами, через певні застереження, Іран не демонструє всі свої БпЛА.

"Якщо у нас немає політичних міркувань і міркувань безпеки щодо тієї чи іншої країни, і ми впевнені, що цей безпілотник не буде використано неналежним чином, а також з огляду на можливості виробництва безпілотників і внутрішній попит, ми готові експортувати безпілотники, які перебувають у портфелі експортної продукції", — зазначив генерал.

Застосування іранських БпЛА Росією

Реза Талаї-Нік наголосив, що ні один із контрактів на транспортування безпілотників за кордон не був скасований.

"Що стосується минулих обмінів із такими країнами, як Росія, то жоден із них не було скасовано. Однак кожен із них проходить через свої специфічні процеси", — додав він

Як відомо, Росія застосовує іранські безпілотники під час атаки по Україні. Наразі є інформація, що Іран передав РФ понад 400 БпЛА Shahed 131, 136 і Mohajer, які остання майже використала.

Нагадаємо, що в рамках візиту до Нідерландів 20 серпня Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого виступу український лідер розповів, скільки ракет та ударних дронів випустила Росія по Україні.