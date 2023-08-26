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В Иране заявили, что отдельные европейские страны хотят купить их БпЛА

26 августа 2023 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Иране заявили, что отдельные европейские страны хотят купить их БпЛА
Иранские беспилотники на аэродроме. Фото: Deutsche Welle
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

К Ирану якобы обратился ряд западных и европейских государств с целью купить у страны беспилотники. Соответствующее заявление сделал представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талай-Ник.

Об этом сообщает Mehr News Agency.

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Что известно о спросе на иранские БПЛА

"У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными", — рассказал Реза Талаи-Ник.

По его словам, из-за предостережений, Иран не демонстрирует все свои БпЛА.

"Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности относительно той или иной страны, и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать находящиеся в портфеле беспилотники экспортной продукции", — отметил генерал.

Применение иранских БпЛА Россией

Реза Талаи-Ник подчеркнул, что ни один из контрактов на транспортировку беспилотников за границу не был отменен.

"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", — добавил он.

Как известно, Россия применяет иранские беспилотники при атаке по Украине. Есть информация, что Иран передал РФ более 400 БпЛА Shahed 131, 136 и Mohajer, которые последняя почти использовала.

Напомним, что в рамках визита в Нидерланды 20 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел общий брифинг с премьер-министром Марком Рютте. Во время своего выступления украинский лидер рассказал, сколько ракет и ударных дронов выпустила Россия по Украине.

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