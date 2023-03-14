В Ірані несподівано помилували 22 тисячі учасників антиурядових протестів

Іранська влада пішла на поступки протестувальникам

Голова судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї заявив, що іранський режим помилував 82 тисячі осіб. 22 тисячі з них — це учасники антиурядових протестів, які розпочалися ще восени.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Помилування учасників протесту

Ще на початку лютого державні іранські ЗМІ повідомили про те, що верховний лідер країни Алі Хаменеї помилував велику кількість учасників антиурядових протестів.

Йшлося про "десятки тисяч".

Інформація від керівника судової влади

Зараз же очільник судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї деталізував цю інформацію.

"Наразі помилувано 82 000 людей, у тому числі 22 000 людей, які брали участь у протестах", — наголосив Еджеї.

За який період були помилувані ці 22 тисячі протестувальників, не уточнювалося.

Нагадаємо, раніше правозахисники та активісти заявили, що влада Ірану може використовувати системи розпізнавання обличчя для того, щоб нав'язати жінкам закон про одяг на основі релігійних переконань. Прямих доказів цього поки немає, та правозахисники кажуть, що про це свідчать деякі ознаки.

Фото: "РИА Новости"