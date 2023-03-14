В Иране неожиданно помиловали 22 тысяч участников антиправительственных протестов
Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что иранский режим помиловал 82 тысяч человек. 22 тысячи из них – это участники антиправительственных протестов, которые начались еще осенью.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Помилование протестующих
Еще в начале февраля государственные иранские СМИ сообщили, что верховный лидер страны Али Хаменеи помиловал большое количество участников антиправительственных протестов.
Речь шла о "десятках тысяч".
Информация от руководителя судебной власти
Сейчас же глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи детализировал эту информацию.
"Сейчас помиловано 82 000 человек, в том числе 22 000 человек, участвовавших в протестах", — подчеркнул Эджеи.
За какой период были помилованы эти 22 тысячи протестующих, не уточнялось.
Напомним, ранее правозащитники и активисты заявили, что власти Ирана могут использовать системы распознавания лица для того, чтобы навязать женщинам закон об одежде на основе религиозных убеждений. Прямых доказательств этого нет, но правозащитники говорят, что об этом свидетельствуют некоторые признаки.
Фото: "РИА Новости"