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В Японии хотят встретиться с Ким Чен Ыном: с какой целью

20 сентября 2023 11:00
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В Японии хотят встретиться с Ким Чен Ыном: с какой целью
Премьер-министр Японии Фумио Кишида. Фото: REUTERS/Issei Kato
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Японии стремятся встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить все проблемы и нормализовать отношения между странами. Там готовы провести переговоры в любое время

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

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Кишида готов встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер заявил, что "готов лично встретиться с президентом Ким Чен Ыном в любое время и без всяких предпосылок". Он также выразил готовность провести переговоры на высоком уровне под своим непосредственным наблюдением, чтобы как можно скорее организовать саммит.

"Политика Японии по отношению к Северной Корее остается неизменной: Япония стремится к нормализации отношений с КНДР путем полного решения имеющихся проблем, таких как: похищение, ядерные и ракетные вопросы, а также решение нашего печального прошлого", — подчеркнул Кишида.

Испытание оружия Северной Кореей

В Японии очень обеспокоены участившимися ракетными испытаниями КНДР, однако по-прежнему готовы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ином и все обсудить.

В последний раз Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря 13 сентября. К счастью, ни один из снарядов не впал в исключительную экономическую зону Японии.

А перед этим, 31 августа, что Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят предоставить врагам "чёткий сигнал".

Следовательно, Япония и Южная Корея пытаются наладить более тесные связи на фоне угрозы со стороны КНДР.

Напомним, 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, а уже провели переговоры.

Позже лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

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