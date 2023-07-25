В ГУР показали секретну доповідь для кремлівських еліт, де планували зрив зернової угоди

Президент РФ Володимир Путін у Кремлі. Фото: openmedia.io

В Росії для вищого воєнно-політичного керівництва країни підготували закриту підсумкову Доповідь "про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи". В тексті йдеться про технології, які застосовували для того, аби перешкоджати роботі зернового коридору, в результаті завдяки ним угода повністю була розірвана.

Відповідну доповідь перехопило ГУР МО України.

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Що пишуть в доповіді

В ній мова йде про те, що у "спільному координаційному центрі" бачили основною метою максимально зменшити об'єм зерна, яке вивозили в межах "зернової угоди".

Перехоплені матеріали доповіді. Джерело: ГУР МО

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", — йдеться в документі.

План зриву угоди

Відомо, що зірвати "зернову угоду" планували в декілька етапів. Спочатку президент РФ Володимир Путін зупинив участь країни в ініціативі з 29 жовтня 2022 року по 3 листопада того ж року. Через таке рішення зменшилися об'єми вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді.

Перехоплені матеріали доповіді. Джерело: ГУР МО

Другим етапом стали заходи, які обмежували допуск суден у Південний порт. Також було зменшено чисельність інспекційних груп (не більше двох). Крім того, зупинили реєстрацію зерновозів.

Перехоплені матеріали доповіді. Джерело: ГУР МО

Завдяки цьому Росія змогла "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тонн вантажів".

За звітом росіян, найменше продовольства, яке експортувалось з портів України 7,8 млн тонн, припало на третій етап "зернової угоди", а саме з 19 березня до 17 липня 2023 року.

"Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях", — зазначили вони щодо зриву поставок зерна за допомогою Всесвітньої продовольчої програми.

Перехоплені матеріали доповіді. Джерело: ГУР МО

"Вирішення подібних задач"

В кінці доповіді стверджується, що "накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

"Тож в разі продовження Зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей. Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди — частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", — наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін написав статтю, в якій йдеться про вихід із зернової ініціативи. Так він вирішив показати свої виправдання, аби не погіршити стосунків з країнами Африки, які є його партнерами.