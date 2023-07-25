В ГУР показали секретный доклад для кремлевских элит, где планировали срыв зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин в Кремле. Фото: openmedia.io

В России для высшего военно-политического руководства страны подготовили закрытый итоговый доклад "О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации Инициативы". В тексте говорится о технологиях, которые применяли для того, чтобы препятствовать работе зернового коридора, в результате благодаря им соглашение полностью было разорвано.

Соответствующий доклад перехватило ГУР МО Украины.

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Что пишут в докладе

В нем идет речь о том, что в "совместном координационном центре" видели основной целью максимально уменьшить объем зерна, которое вывозили в рамках "зернового соглашения".

Перехвачены докладные материалы. Источник: ГУР МО

"Качественная проверка суден также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничено в движении 303 суден на общий срок 342 суток", — говорится в документе.

План срыва сделки

Известно, что сорвать "зерновое соглашение" планировали в несколько этапов. Первоначально президент РФ Владимир Путин остановил участие страны в инициативе с 29 октября 2022 года по 3 ноября того же года. Из-за такого решения уменьшились объемы вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

Перехвачены докладные материалы. Источник: ГУР МО

Вторым этапом стали меры, ограничивающие допуск судов в Южный порт. Также была уменьшена численность инспекционных групп (не более двух). Кроме того, была приостановлена регистрация зерновозов.

Перехвачены докладные материалы. Источник: ГУР МО

Благодаря этому Россия смогла "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов".

По отчету россиян, меньше всего продовольствия, которое экспортировалось из портов Украины 7,8 млн тонн, пришлось на третий этап "зернового соглашения", а именно с 19 марта по 17 июля 2023 года.

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением суден, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких суден проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", — отметили они.

Перехвачены докладные материалы. Источник: ГУР МО

"Решение подобных задач"

В конце доклада утверждается, что "накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

"Так что в случае продления Зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей. Документ свидетельствует, что все действия по срыву Зернового соглашения — часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", — отметили в украинской разведке.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин написал статью, в которой идет речь о выходе из зерновой инициативы. Так он решил показать свои оправдания, чтобы не ухудшить отношения со странами Африки, являющимися его партнерами.