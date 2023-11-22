В Грузії вимагають заборонити авто з російськими номерами

Антиросійські написи на стінах будинків у Грузії. Фото: The Guardian

Трафаретні написи "Російські номери заборонені", "Паркінг для російських заборонено" та "Ні російським машинам" з'явилися на вулицях Тбілісі. Крім того, опозиція вимагає ввести візовий режим для росіян.

Про це повідомляє Грузія Онлайн.

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На сайті партії "Лело для Грузії" з'явився наступний напис: "Молодь "Лело" поширює трафарети на вулицях Тбілісі з вимогою заборонити автомобілі з російськими номерами".

Напередодні, 20 листопада, партія "Лело" представила "Акт про захист Грузії". Це план з дев'яти пунктів, який, на думку очільників партії, забезпечить захист інтересів країни. Всі пункти пов'язані з Росією.

Серед них запровадження віз для росіян, заборона на транспортні засоби з російськими номерами, заборона прямого авіасполучення та запровадження окупаційного мита для російського бізнесу.

Це не перший випадок, коли опозиція вимагає запровадити візи для росіян: "Лело" вже вимагала зробити це влітку 2022-го. Пізніше партія "За Грузію" хотіла скоротити термін безвізового перебування росіян у країні.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі також вимагала запровадити тримісячні візи для громадян РФ. Але жодне з цих прохань так і не було виконано.

Раніше ми повідомляли, що Національне агентство з запобігання корупції внесло грузинську виноробну групу Bolero до міжнародних спонсорів війни. У першому кварталі цього року ввезення вин з Грузії до Росії в першому кварталі зросло на 49%, попри російське вторгнення в Україну.

Нагадуємо, що у Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС.