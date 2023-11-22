Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Грузии требуют запретить автомобили с российскими номерами arrow

В Грузии требуют запретить автомобили с российскими номерами

22 ноября 2023 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Грузии требуют запретить автомобили с российскими номерами
Антироссийские надписи на стенах домов в Грузии. Фото: The Guardian
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Трафаретные надписи "Российские номера запрещены", "Паркинг для россиян запрещен" и "Нет российским машинам" появились на улицах Тбилиси. Кроме того, оппозиция требует ввести визовый режим для россиян.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Читайте также:

В Грузии требуют запретить российские номера на авто

На сайте партии "Лело для Грузии" появилась следующая надпись: "Молодежь "Лело" распространяет трафареты на улицах Тбилиси с требованием запретить автомобили с российскими номерами".

Накануне 20 ноября партия "Лело" представила "Акт о защите Грузии". Это план из девяти пунктов, который, по мнению глав партии, обеспечит защиту интересов страны. Все пункты связаны с Россией.

Среди них введение виз для россиян, запрет на транспортные средства с российскими номерами, запрет прямого авиасообщения и введение оккупационных пошлин для российского бизнеса.

Это не первый случай, когда оппозиция требует ввести визы для россиян: "Лело" уже требовало сделать это летом 2022-го. Позже партия "За Грузию" хотела сократить срок безвизового пребывания россиян в стране.

Президент страны Саломе Зурабишвили также требовала ввести трехмесячные визы для граждан РФ. Но ни одна из этих просьб так и не была выполнена.

Ранее мы сообщали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло грузинскую винодельческую группу Bolero к международным спонсорам войны. В первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

Напомним, что в Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме