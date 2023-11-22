В Грузии требуют запретить автомобили с российскими номерами

Антироссийские надписи на стенах домов в Грузии. Фото: The Guardian

Трафаретные надписи "Российские номера запрещены", "Паркинг для россиян запрещен" и "Нет российским машинам" появились на улицах Тбилиси. Кроме того, оппозиция требует ввести визовый режим для россиян.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

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На сайте партии "Лело для Грузии" появилась следующая надпись: "Молодежь "Лело" распространяет трафареты на улицах Тбилиси с требованием запретить автомобили с российскими номерами".

Накануне 20 ноября партия "Лело" представила "Акт о защите Грузии". Это план из девяти пунктов, который, по мнению глав партии, обеспечит защиту интересов страны. Все пункты связаны с Россией.

Среди них введение виз для россиян, запрет на транспортные средства с российскими номерами, запрет прямого авиасообщения и введение оккупационных пошлин для российского бизнеса.

Это не первый случай, когда оппозиция требует ввести визы для россиян: "Лело" уже требовало сделать это летом 2022-го. Позже партия "За Грузию" хотела сократить срок безвизового пребывания россиян в стране.

Президент страны Саломе Зурабишвили также требовала ввести трехмесячные визы для граждан РФ. Но ни одна из этих просьб так и не была выполнена.

Ранее мы сообщали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло грузинскую винодельческую группу Bolero к международным спонсорам войны. В первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину.

Напомним, что в Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.