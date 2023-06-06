В день подрыва россиянами Каховской ГЭС в ООН отмечают день русского языка

Представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя. Фото: росСМИ

Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, спровоцировавшего экологическую катастрофу в Украине, отмечает День русского языка. В ООН предлагают следить за своей работой на русском языке.

Об этом сообщает официальная Twitter-страница Организации Объединенных Наций.

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День русского языка в ООН

Несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией в Украине, и очередное военное преступление — подрыв россиянами Каховской ГЭС, угрожающей затоплению ряда населенных пунктов на берегах Днепра, в Организации Объединенных Наций продолжают толеровать страну-агрессора.

Сегодня в ООН празднуют День русского языка, который связан с днем рождения русского писателя XIX века Александра Пушкина.

Продвижение русского языка

Также в ООН продвигают русский язык на своих медиаплощадках.

В частности, Twitter ООН призвал следить за новостями о работе Организации Объединенных Наций на русском языке.

ООН отмечает День русского языка

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.