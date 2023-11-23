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В Чехии объяснили, чем поможет конфискация российской недвижимости

23 ноября 2023 07:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Чехии объяснили, чем поможет конфискация российской недвижимости
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: iROZHLAS.cz
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россия не должна претендовать на имущество, которое она имеет в Чехии. Включение в санкционный список российского госагенства, управляющего недвижимостью, приведет к тому, что россияне не смогут использовать деньги от аренды на агрессивную войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, сообщает Cesky Rozhlas.

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Он отметил, что тяжелее всего было найти правильный правовой путь, чтобы суд не отменил санкции.

"Работа непростая еще и потому, что это новый вопрос. Нет никаких прецедентов", — добавил он.

Липовский также считает, что если Чехия заморозит доходы от собственности Путина, чтобы он не мог использовать их для войны, это абсолютно справедливо

"Для нас это акт самообороны. Россия ведет захватническую войну в Украине, она доставила нам невероятные проблемы — посмотрите на стоимость электроэнергии и газа, какая инфляция — нам пришлось позаботиться о полумиллионе беженцев войны. И все из-за Путина", сказал глава МИД.

Заморозка касается примерно 70 объектов, в которых, например, до 1989 жили советские советники, но после революции потеряли свое первоначальное назначение.

Позиция по отношению к Украине

По словам Липовского, Чехия должна сделать все, чтобы Украина отстояла свою территориальную целостность в войне с Россией и принцип, что границы в Европе не могут быть изменены силой.

В переговорах по 12-му пакету санкций ЕС чешская дипломатия продвигает решение с сильнейшим экономическим влиянием на Россию и предлагает, например, ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе.

Ранее мы сообщали, что правительство Чехии заморозило все государственные активы РФ на территории страны. Там призвать последовать этому решению и другим странам.

Напомним, что Чешская республика с начала широкомасштабного вторжения России в рамках оборонной помощи передала Украине военную технику из своих армейских запасов. Общая сумма такой помощи составляет более 240 миллионов евро.

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