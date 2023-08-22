В Афінах Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн: що обговорили лідери
У вівторок, 22 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили продовольчий експорт та транзит.
Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.
Зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн
Зеленський повідомив, що висловив вдячність президенту Єврокомісії за активну роботу щодо стабілізації експорту та транзиту харчових продуктів з України. При цьому він уточнив, що тепер потрібно чекати на повне відновлення цих процесів до 15 вересня.
"У рамках звіту щодо пакета розширення у жовтні сподіваємося побачити визнання прогресу України, а до кінця 2023 року — рішення країн ЄС розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу", — сказав Зеленський.
Крім того, сторони погодили українську позицію щодо Формули миру напередодні Глобального саміту щодо миротворчості.
Що кажуть в Офісі Президента
В Офісі Президента повідомили, що лідери також докладно розглянули можливі варіанти для "зернового коридору" у світлі блокування Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії. Основні акценти були зроблені на питання безпеки, фінансової складової та страхування судів.
Нагадаємо, що 21 серпня відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11-ти балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України.
Також ми писали, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.