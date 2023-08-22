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В Афінах Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн: що обговорили лідери

22 серпня 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Афінах Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн: що обговорили лідери
Володимир Зеленський та Урсула фонд дер Ляєн. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 22 серпня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили продовольчий експорт та транзит.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

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Зеленський повідомив, що висловив вдячність президенту Єврокомісії за активну роботу щодо стабілізації експорту та транзиту харчових продуктів з України. При цьому він уточнив, що тепер потрібно чекати на повне відновлення цих процесів до 15 вересня.

"У рамках звіту щодо пакета розширення у жовтні сподіваємося побачити визнання прогресу України, а до кінця 2023 року рішення країн ЄС розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу", — сказав Зеленський.

Крім того, сторони погодили українську позицію щодо Формули миру напередодні Глобального саміту щодо миротворчості.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Що кажуть в Офісі Президента

В Офісі Президента повідомили, що лідери також докладно розглянули можливі варіанти для "зернового коридору" у світлі блокування Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії. Основні акценти були зроблені на питання безпеки, фінансової складової та страхування судів.

Нагадаємо, що 21 серпня відбувся саміт у Греції, на якому був присутній глава української держави Володимир Зеленський. На зустрічі лідери 11-ти балканських країн підписали Афінську декларацію на підтримку України.

Також ми писали, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.

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