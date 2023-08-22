В Афинах Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен: что обсудили лидеры

Владимир Зеленский и Урсула фонд дер Ляйен. Фото: Офис Президента

Во вторник, 22 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили продовольственный экспорт и транзит.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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Зеленский сообщил, что выразил признательность президенту Еврокомиссии за активную работу по стабилизации экспорта и транзита продуктов питания из Украины. При этом, он уточнил, что теперь нужно ждать полного восстановления этих процессов к 15 сентября.

"В рамках отчета по Пакету расширения в октябре надеемся увидеть признание прогресса Украины, а к концу 2023 года — решение стран ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз", — сказал Зеленский

Кроме того, стороны согласовали украинскую позицию по Формуле мира в преддверии Глобального саммита по миротворчеству.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Что говорят в Офисе Президента

В Офисе Президента сообщили, что лидеры также подробно рассмотрели возможные варианты для "зернового коридора" в свете блокировки Черноморской зерновой инициативы со стороны России. Основные акценты были сделаны на вопросы безопасности, финансовой составляющей и страхования судов.

Напомним, что 21 августа, состоялся саммит в Греции, на котором присутствовал глава украинского государства Владимир Зеленский. На встрече лидеры 11 балканских стран подписали Афинскую декларацию в поддержку Украины.

Также мы писали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.