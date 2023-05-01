Узбекистанці на референдумі "обнулили" терміни правління президента Мірзійоєва

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв голосує на референдумі. Фото: пресслужба президента

Понад 90% громадян Узбекистану підтримали на референдумі зміни до Конституції країни. Узбекистан став світською державою, а президент Мірзійоєв отримав можливість балотуватися ще двічі, причому термін каденції президента збільшили з п’яти до семи років.

Про це повідомив на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Узбекистану Зайніддін Нізамходжаєв.

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Референдум в Узбекистані

Учора, 30 квітня, в Узбекистані відбувся референдум щодо змін до Конституції держави.

За офіційними результатами, у референдумі взяли участь 16 673 189 громадян Узбекистану, що складає 84,54% від загальної електоральної кількості населення.

За зміни до Конституції проголосували 90,21% узбекистанців, проти — 9,35%.

Що змінилося в Узбекистані та особисто для президента

Згідно зі змінами, Узбекистан буде офіційно визнаний соціальною, правовою та світською країною.

В країні забороняється смертна кара.

Кількість місць у Сенаті (парламенті країни) зменшується із 100 до 65.

Щодо персони президента країни, то він за новою Конституцією має забезпечувати громадянам мінімальну зарплату, житло, медичну допомогу та інтернет.

Головне ж для очільника Узбекистану Шавката Мірзійоєва, що він тепер може балотуватися ще на два терміни, причому не п’яти-, а семирічні, бо згідно із ухваленням змін на референдумі попередні його терміни "обнулилися".

Таким чином, Мірзійоєв може залишитися при владі аж до 2040 року.

Нагадаємо, що у квітні Узбекистан скасував концерти російських артистів, які підтримали війну в Україні.