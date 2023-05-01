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Узбекистанцы на референдуме "обнулили" сроки правления президента Мирзиеева

1 мая 2023 13:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Узбекистанцы на референдуме "обнулили" сроки правления президента Мирзиеева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев голосует на референдуме. Фото: пресс-служба президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Более 90% граждан Узбекистана поддержали на референдуме изменения Конституции страны. Узбекистан стал светским государством, а президент Мирзиоев получил возможность баллотироваться еще дважды, причем срок каденции президента был увеличен с пяти до семи лет.

Об этом сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайнидин Низамходжаев.

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Референдум в Узбекистане

Вчера, 30 апреля, в Узбекистане прошел референдум по изменениям в Конституцию государства.

По официальным результатам, в референдуме приняло участие 16 673 189 граждан Узбекистана, что составляет 84,54% от общей электоральной численности населения.

За изменения в Конституцию проголосовали 90,21% узбекистанцев, против — 9,35%.

Что изменилось в Узбекистане и лично для президента

Согласно изменениям, Узбекистан будет официально признан социальной, правовой и светской страной.

В стране запрещается смертная казнь.

Количество мест в Сенате (парламенте страны) уменьшается со 100 до 65.

Что касается персоны президента страны, то он по новой Конституции должен обеспечивать гражданам минимальную зарплату, жилье, медицинскую помощь и Интернет.

Главное же для главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, что он теперь может баллотироваться еще на два срока, причем не пяти-, а семилетних, потому что согласно принятию изменений на референдуме предыдущие сроки "обнулились".

Таким образом, Мирзиоев может остаться у власти вплоть до 2040 года.

Напомним, что в апреле Узбекистан отменил концерты российских артистов, поддержавших войну в Украине.

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