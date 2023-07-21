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Увʼязненим щороку можуть скорочувати термін позбавлення волі: подробиці

21 липня 2023 06:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ВР пропонує зменшити термін ув'язненння: подробиці
Українські увʼязнені в одній із тюрем. Фото: Микола Дондюк/Заборона
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9477 про зменшення покарання засудженим на один місяць щороку, якщо за рік вони читатимуть по 10 книг. Загалом, за одну прочитану книгу й успішне складання іспиту щодо неї термін увʼязнення зменшуватимуть на 3 доби.

Така ініціатива стосуватиметься всіх увʼязнених, яких наразі в Україні нараховується близько 52 тисяч. Ця цифра охоплює також тимчасово окуповані території.

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Одна прочитана книга — мінус три доби увʼязнення

10 липня до ВР подали законопроєкт № 9477 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що засуджена особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку.

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Фото ілюстративне. Фото: starylev.com.ua

У пояснювальній записці законопроєкту зазначено, що читання правильно підібраної літератури, спрямованої на утвердження традиційних цінностей та орієнтирів поведінки, на ресоціалізацію та виправлення осіб, які відбувають покарання, сприятиме запобіганню вчинення ними повторних злочинів. Окрім цього, читання також сприятиме забезпеченню правопорядку в суспільстві.

"Метод бібліотерапії доцільно впровадити у систему заходів, пов’язаних із відбуванням покарання як інструменту мотивації засуджених осіб до дострокового звільнення від відбування покарання", — йдеться у законопроєкті.

При цьому підтвердження факту прочитання засудженою особою кожної книги, що дає право на зменшення строку покарання у виді позбавлення волі, здійснюється шляхом успішного складання такою особою іспиту в електронній системі.

Однак остаточне рішення щодо зменшення строку засудженій особі ухвалює суд.

Книжки допоможуть увʼязненим стати на шлях виправлення

Розробник законопроєкту, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко каже, що цей законопроєкт є одним із унікальних, поданих від його команди. Він був напрацьований на основі деяких рішень суддів та світової практики у цьому напрямку.

Сергій Гривко
Депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко. Фото: FB/Сергій Гривко

Зокрема, подібна ініціатива щодо читання книг з подальшим зменшенням терміну увʼязнення була в Бразилії, але вона не переросла на законодавчий рівень.

"Ця ініціатива дійсно нова та незвична. Вона дає шанс на перевиховання увʼязнених людей. Читання допомагає переосмислити життя, обдумати зроблене, поставити цілі і стати на шлях виправлення. Це і є реальний шанс на перевиховання. Окрім цього, зможемо заощадити 200 млн грн бюджетних коштів, які наразі витрачаються на їх утримання", — уточнив Сергій Гривко у коментарі Новини.LIVE.

Коли законопроєкт розгляне ВР

При цьому, за його словами, ефективність реалізації майбутнього закону залежатиме безпосередньо від Міністерства юстиції. Відомство разом із психологами має напрацювати список книг, згідно з класифікацією злочинів.

При цьому колонії мають бути забезпечені україномовною літературою, що підібрана за принципом сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення.

А для уникнення маніпуляцій законопроєктом передбачений так званий запобіжник — не більше 10 книг на рік.

Скріншот
Фото: скриншот сайту ВР

Наразі законопроєкт №9477 на розгляді у комітеті правоохоронної діяльності. Депутати почали ознайомлюватися з ним ще з 11 липня. В разі схвалення його законопроєкт буде направлено на розгляд ВР.

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