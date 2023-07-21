ВР предлагает уменьшить срок заключенным: подробности

Украинские заключенные в одной из тюрем. Фото: Николай Дондюк/ Заборона

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9477 об уменьшении наказания осужденным на один месяц ежегодно, если в год они будут читать по 10 книг. В целом за одну прочитанную книгу и успешную сдачу экзамена по ней срок заключения будут уменьшать на 3 суток.

Такая инициатива коснется всех заключенных, которых в настоящее время в Украине насчитывается около 52 тысяч. Цифра включает в себя также временно оккупированные территории.

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Одна прочитанная книга — минус трое суток заключения

10 июля в ВР был подан законопроект № 9477 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об уменьшении срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

Это делается в связи с действиями, подтверждающими, что осужденное лицо встало на путь исправления с помощью саморазвития.

Фото иллюстративное. Фото: starylev.com.ua

В пояснительной записке законопроекта указано, что чтение правильно подобранной литературы, направленной на утверждение традиционных ценностей и ориентиров поведения, на ресоциализацию и исправление отбывающих наказание, будет способствовать предотвращению совершения ими повторных преступлений.

Кроме этого, чтение также будет способствовать обеспечению правопорядка в обществе.

"Метод библиотеки целесообразно внедрить в систему мер, связанных с отбыванием наказания, в качестве инструмента мотивации осужденных к досрочному освобождению от отбывания наказания", — говорится в законопроекте.

При этом подтверждение факта прочтения осужденным лицом каждой книги, что дает право на уменьшение срока наказания в виде лишения свободы, осуществляется путем успешной сдачи таким лицом экзамена в электронной системе.

Однако окончательное решение по уменьшению срока осужденному будет принимать суд.

Книги помогут заключенным стать на путь исправления

Разработчик законопроекта, депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко говорит, что этот законопроект является одним из уникальных, представленных его командой. Он был разработан на основе некоторых решений судей и мировой практики в этом направлении.

Депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко. Фото: FB/Сергей Гривко

В частности, подобная инициатива по чтению книг с последующим уменьшением срока заключения была в Бразилии, но она не переросла на законодательный уровень.

"Эта инициатива действительно новая и необычная. Она дает шанс на перевоспитание заключенных людей. Чтение помогает переосмыслить жизнь, обдумать содеянное, поставить цели и стать на путь исправления. Это и есть реальный шанс на перевоспитание. Кроме этого, сможем сэкономить 200 млн грн бюджетных средств, которые сейчас тратятся на их содержание", — уточнил Сергей Гривко в комментарии Новини.LIVE.

Когда законопроект рассмотрит ВР

При этом, по словам депутата, эффективность реализации будущего закона будет зависеть напрямую от Министерства юстиции. Ведомство вместе с психологами должно наработать список книг, согласно классификации преступлений.

Колонии должны быть обеспечены украиноязычной литературой, подобранной по принципу содействия формированию у осужденных правильных духовных и нравственных ценностей, а также целей, направленных на исправление.

А во избежание манипуляций законопроектом предусмотрен так называемый предохранитель — не более 10 книг в год.

Фото: скриншот сайта ВР

Сейчас законопроект №9477 находится на рассмотрении в комитете правоохранительной деятельности. Депутаты начали ознакомление с ним еще с 11 июля. В случае его одобрения законопроект будет направлен на рассмотрение ВР.