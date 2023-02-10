Замминистра внутренних дел написали заявления об отставке

Все заместители министра внутренних дел подали в отставку, — СМИ
Заявление об отставке написали все заместители нового министра внутренних дел Украины. Этот процесс в МВД назвали установившейся законной процедурой.
Об этом сообщило со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел издания "РБК-Украина".
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Заявления об увольнении
Руководство министерства внутренних дел Украины написало заявления об увольнении.
Речь идет о пяти заместителях министра. Это Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.
Причина отставок
В пресс-службе МВД объяснили, что такая ситуация не вызвана чем-то необычным.
"Это установившаяся законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет", — пояснила спикер министра Марьяна Рева.
Переназначат ли кого-нибудь из заместителей министра на должность замминистра, Рева не уточнила.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. До этого он был исполняющим обязанности министра.
Клименко возглавил МВД как и.о. министра после того, как 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа с участием вертолета, на котором находился действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. Монастырский, как и другие пассажиры вертолета, погиб.
Фото: Facebook МВД