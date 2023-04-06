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Урсула фон дер Ляєн закликала лідера Китаю Сі Цзіньпін поговорити з Зеленським: він погодився

6 квітня 2023 18:06
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Лідер Китаю Сі Цзіньпін погодився поговорити з Зеленським
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявила, що закликала Президента КНР поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Європейська правда.

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"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це бажання Президента України із телефонних розмов із Володимиром, і він публічно просив про це", – зазначила у четвер, 6 квітня, президентка Єврокомісії.

Вона додала, що їй було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час.На її думку — це позитивний момент.

Крім того, фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українського "мирного плану" й заяв Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.

"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, що росія може отримати від Китаю будь-яку конвенційну зброю у разі, якщо лідер КНР наважиться таки допомогати рф. Адже Китай має в надлишку чимало всілякої зброї, яку він купував ще у СРСР, а потім — у самої росії та виробляв сам.

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