Урсула фон дер Ляен призвала лидера Китая Си Цзиньпин поговорить с Зеленским: он согласился

Лидер Китая Си Цзиньпин согласился поговорить с Зеленским

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявила, что призвала Президента КНР поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Европейская правда.

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"Я призвала президента Си поговорить с президентом Зеленским, я знаю об этом желании Президента Украины по телефонным разговорам с Владимиром, и он публично просил об этом", — отметила в четверг, 6 апреля, президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ей было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность провести разговор, когда будут соответствующие условия и время. По ее мнению, это положительный момент.

Кроме того, фон дер Ляен рассказала, что во время переговоров с лидером КНР подняла вопрос полномасштабной войны в Украине, подтвердив поддержку украинского "мирного плана" и заявлений Пекина о недопустимости ядерных угроз.

"Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет прямо или косвенно предоставлять какое-либо военное оборудование россии, поскольку все мы знаем, что вооружение агрессора противоречит международному праву и существенно повредит нашим отношениям", — отметила чиновник.

Напомним, что россия может получить от Китая любое конвенционное оружие в случае, если лидер КНР решится таки помогать рф. Ведь Китай имеет в избытке немало всяческого оружия, которое он покупал еще в СССР, а затем у самой россии и производил сам.