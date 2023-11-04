Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Раде новый пакет санкций против РФ arrow

Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Раде новый пакет санкций против РФ

4 ноября 2023 16:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Раде новый пакет санкций против РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/NikolayTishchenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде Украины. Она анонсировала новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил народный депутат Николай Тищенко.

Читайте также:

Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Раде

Она отметила, что украинцы ведут войну не только за свою свободу, но и за будущее Европы.

Президент Еврокомиссии почтила память украинского военного Александра Мациевского, которого убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

К тому же она анонсировала новый 12-й пакет санкций против России. По словам фон дер Ляйен, ограничения будут вводиться, пока не будет достигнут мир.

"Президент Европейской комиссии поблагодарила Украину за ее достижения в евроинтеграции и подчеркнула, что Украина уже является частью европейской семьи", — рассказал Тищенко.

Европа обещает предоставить финансовый пакет в размере 50 млрд евро для Украины. Президент Еврокомиссии отметила важность эффективного использования этих средств.

Урсула фон дер Ляйен призвала к совместной работе над реформами.

"Она закончила свое выступление, призывая к единению и совместным усилиям для победы в этой битве и для строительства единства Европы", — добавил нардеп.

Напомним, сегодня, 4 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

Также мы писали, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе видят Украину в своей "дружественной европейской семье".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме