Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Раде новый пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/NikolayTishchenko

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде Украины. Она анонсировала новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил народный депутат Николай Тищенко.

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Она отметила, что украинцы ведут войну не только за свою свободу, но и за будущее Европы.

Президент Еврокомиссии почтила память украинского военного Александра Мациевского, которого убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

К тому же она анонсировала новый 12-й пакет санкций против России. По словам фон дер Ляйен, ограничения будут вводиться, пока не будет достигнут мир.

"Президент Европейской комиссии поблагодарила Украину за ее достижения в евроинтеграции и подчеркнула, что Украина уже является частью европейской семьи", — рассказал Тищенко.

Европа обещает предоставить финансовый пакет в размере 50 млрд евро для Украины. Президент Еврокомиссии отметила важность эффективного использования этих средств.

Урсула фон дер Ляйен призвала к совместной работе над реформами.

"Она закончила свое выступление, призывая к единению и совместным усилиям для победы в этой битве и для строительства единства Европы", — добавил нардеп.

Напомним, сегодня, 4 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

Также мы писали, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе видят Украину в своей "дружественной европейской семье".