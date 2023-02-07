Правительство согласовало назначение руководителей трех областей: список

Правительство согласовало назначение руководителей трех областей
Кабинет министров согласовал назначение трех руководителей военных администраций в трех областях. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Согласовано назначение
- Сергея Лысака – председателем Днепропетровской ОВА;
- Юрия Малашко – главой Запорожской ОВА;
- Александра Прокудина (бывшего начальника полиции Херсонщины) – главой Херсонской ОВА.
Что говорил Президент о назначении глав ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 6 февраля заявил, что вскоре ряд приграничных и прифронтовых областей получат новых руководителей. Ими станут люди с военным опытом.
"Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных, особенно и прифронтовых — назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих сейчас угроз", — заявил Президент.
По словам Зеленского, он будет информировать общество о каждом своем решении о новых назначениях.
Президент также добавил, что таким образом страна будет совмещать полученный нашими людьми опыт защиты Украины с конкретной управленческой работой в местных и центральных властях.
Ранее Днепропетровской областью руководил Валентин Резниченко, Запорожской – Александр Старух, а Херсонской – Ярослав Янушевич.
Напомним, 24 января Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей — Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской.
Бывший председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба назначен заместителем главы Офиса президента.